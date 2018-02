Se Dilma tem de agradecer a alguém pelo gigante ágio obtido ontem no leilão do Galeão, esse seria a Changi – empresa de Cingapura que, em parceria com a Odebrecht, venceu o páreo com preço 295% maior que o mínimo. Pelo que se apurou, a operadora de aeroportos encontrou, nas suas análises, novos espaços a serem explorados no complexo.

A Changi opera o aeroporto de Sochi, na Rússia, sede da Olimpíada de Inverno – laboratório para os Jogos do Rio.