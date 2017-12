Aposta relax

Foi só depois de muita pesquisa, viagens e passagens pelos grandes spas do mundo que Fernanda Pinazo resolveu abrir o seu próprio: o recém-inaugurado Aigai Spa. O espaço, de mais de mil metros quadrados, no coração do Alto de Pinheiros, traz novidades no setor. “Busquei me aprofundar, mapeando tudo o que existe”, explica a moça. E criou, segundo ela, uma “cartela diferenciada de massagens, terapias multiculturais e aromaterapia”. A curadoria demorou quase quatro anos para ser concluída e compactada, tendo como um de seus objetivos tentar “transportar os visitantes para uma ambiente que os tirasse de São Paulo”. Uma das apostas da empreendedora é a hidroterapia. O projeto é assinado por Mário Figueroa.

