Aposta global

Aos 20 anos, a carioca Juliana Paivaé a protagonista de Além do Horizonte, nova novela das 7 da TV Globo, que estreia nesta segunda-feira. Apesar do frio na barriga, ela diz que está preparada: “Sou movida a desafios”. Entre uma gravação e outra, a atriz conversou com a coluna.

Como é encarar uma protagonista na Globo sendo ainda tão jovem?

Estou muito feliz com esse desafio – o que me move são os desafios. Tenho noção do tamanho da minha responsabilidade, mas não vejo isso como um peso e também não acho que haja uma cobrança excessiva. Pelo contrário, encaro a novela como uma oportunidade e vou procurar me dedicar ao máximo para conseguir fazer um bom trabalho. Tenho um aparato muito bom.

Você contracena com artistas bem mais experientes – como Flávia Alessandra, que interpreta sua mãe. É muito difícil?

Estou reencontrando pessoas como Alexandre Borges, Rodrigo Simas, a própria Flávia Alessandra, o Cássio Gabus Mendes – por quem tenho muita admiração. Não me sinto intimidada, porque são todos muito abertos. Nós discutimos as cenas de igual para igual para chegar a um bom resultado.

A novela é um pouco diferente das demais nessa faixa de horário, repleta de mistério. Como estão as gravações?

A questão central de Além do Horizonte é simples: saber o que é felicidade para você. Que ninguém espere um bicho de sete cabeças. (risos)

Já tem planos para quando terminar a trama?

Estou totalmente focada na novela. A Lili(personagem de Juliana no folhetim)me cobra bastante. Tenho muita vontade de voltar a fazer teatro e cinema – eu gosto de fazer arte, gosto de trabalhar. Vamos ver como vai ser daqui para frente. /MIRELLA D’ELIA