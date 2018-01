Após tempestade em Pinheiros, internautas cobraram Paulo Mathias

Com a forte tempestade do domingo em Pinheiros, internautas cobraram ações de Paulo Mathias. O prefeito regional, em seu último dia de férias, gravou vídeo dos EUA dizendo que “estava acompanhando tudo”.

Em outro vídeo, ontem, ele defendeu a criação do piscinão na região do Beco do Batman – e lembrou que o projeto está parado por conta do MP.

Leia mais notas da coluna:

+ ‘O Rio tem público, mas São Paulo tem plateia’, diz Ciro Barcelos

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Projeto que altera o Estatuto do Torcedor vai para a Câmara