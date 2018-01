Após questionamento, secretaria voltada para pessoas com deficiência é recriada

Entre tantas idas e vindas, mais uma: o governo de Temer recriou a secretaria voltada para pessoas com deficiência. O ato foi publicado em edição extra do DO, dia 21.

O Ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, havia cogitado à deputada Mara Gabrilli transformar o órgão em uma coordenadoria, mas voltou atrás.

Para a Defensoria Pública paulista – que também levantou a questão ao Ministério da Justiça e Cidadania – falta agora a recriação da coordenadoria voltada para os direitos dos idosos que sumiu no novo governo.