Depois de pagar promessa em Fátima, Portugal, Eunício de Oliveira foi flagrado almoçando com sua mulher, Mônica Paes de Andrade Oliveira, neste domingo no hotel Four Seasons de Lisboa, o mais luxuoso da cidade.

Os brasileiros presentes, segundo fonte da coluna, fizeram questão de não cumprimentar o presidente do Senado.

Apelidado de “Índio” na delação da Odebrecht, Eunício é alvo de inquérito na Lava Jato.