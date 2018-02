Ronaldo Caiado saltou na frente, nas redes, em defesa de uma ação em Goiás depois da intervenção no Rio: “Não é só lá. No meu Estado temos o PCC disputando com o Comando Vermelho pra saber quem vai ter o controle”.

Leia mais notas da coluna:

+ Iniciativa privada doa carros para segurança no RS

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Em homenagem, Gilmar fala de ‘tempos estranhos’