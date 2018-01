Gilmar adverte congressistas para definir logo financiamento para 2018

A partir de um dado crucial de 2016 – o de que cerca de 300 mil dos 730 mil doadores na campanha eleitoral “apresentaram problemas, do tipo incapacidade financeira para doar” –, Gilmar Mendes tem recomendado aos congressistas que o melhor a fazer é chegar logo a um consenso sobre o financiamento eleitoral para 2018.

Foi por isso que, esta semana, Senado e Câmara começaram a correr para definir coligações e, principalmente, buscar novas fontes de recursos. Eles têm 12 dias úteis, até 7 de outubro, para definir a reforma política possível e aprová-la com 3/5 dos votos, quatro vezes.

“Ou isso ou o Judiciário decidirá por nós”, previu um senador.

Ministro prevê cenário

mais complicado em 2018

O presidente do TSE entende que, para eleger presidente, governadores, senadores e deputados, “a complicação tende a ser bem maior”. Num cenário com a presença do crime organizado, “ou temos um consenso logo ou teremos uma tragédia depois”, adverte o ministro

