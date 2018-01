Após cortes no orçamento, MinC pode parar atividades em agosto

Conta preocupante circulou ontem, em audiência da Câmara sobre as ações do MinC: do jeito que vão as coisas, a verba do ministério acaba… em agosto.

Admitida em conversas por pessoas ligadas à equipe de João Batista de Andrade, a penúria é resultado direto do corte de 43% nos recursos do setor, aplicado pelo governo num rapa geral no início do ano.

Para chegar “inteira” a dezembro, a pasta precisa de mais R$ 230 milhões.

Suplicy vai à praia

para completar seu livro

Eduardo Suplicy está na praia de Picinguaba, em Ubatuba, adiantando o texto de seu livro. Nome provisório? 24 Anos no Senado.

Em tempo: o vereador ligou para Lula ontem, para dar uma força.

Música brasileira do passado

disponível em novo portal

Mais de 300 partituras de compositores nacionais como Chiquinha Gonzaga, Padre José Maurício, Glauco Velasquez e Francisco Braga vão ser disponibilizadas gratuitamente no portal Musica Brasilis.

O projeto, da pesquisadora em música Rosana Lanzelotte, está recuperando diversos documentos que remontam ao tempo do Império.