A entrada de Fagner agitou jantar da cúpula do PT – sexta, em Fortaleza. Uma alta figura do partido, animada, sugeriu à mesa que todos fossem fazer uma selfie com ele.

Quando alguém lembrou que o cantor apoiara Aécio, o figurão contra-atacou: “Mas aqui no Ceará ele apoiou nosso candidato, o Camilo!”.