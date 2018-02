Indagada sobre o que Caetano Veloso fará a favor de Marina Silva – Gilberto Gil, além do seu apoio, compôs uma música – Paula Lavigne lembrou, ontem, a atual falta de tempo do cantor – que está em turnê no exterior: “Ele já gravou e já escreveu, mas ainda fará o que mais for possível”.

