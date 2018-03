A liderança do governo está mobilizando uma tropa para acompanhar, hoje, a fala do secretário Nunzio Briguglio na CPI do Teatro Municipal, na Câmara – que entrou em recesso na segunda-feira.

Entre os convocados, estaria o vereador Celso Jatene que, apesar de não fazer parte da comissão, é fortemente alinhado com o prefeito. À coluna ele não confirmou sua presença, mas disse que “pode ser que acompanhe, caso esteja na Casa, na hora”.