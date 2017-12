Apoio colateral

Além do BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa devem entrar para atuar no financiamento das novas concessões do governo Temer. Cada instituição por meio de seus fundos.

Esta e outras novidades – como quais são as novas concessões e como elas serão financiadas – devem ser anunciadas no dia 13. Logo depois da reunião do comitê do Programa de Parcerias de Investimentos – o PPI, tocado por Moreira Franco.

Temer, na condição de presidente do conselho do PPI, lidera o encontro.

Pelo que se apurou, o BNDES quer repartir a responsabilidade pelos novos projetos. Mesmo porque não está encontrando uma solução factível para resolver os velhos projetos de financiamentos prometidos às empreiteiras envolvidas na Lava Jato.

Financiamentos estes assumidos pela iniciativa privada financeira, via empréstimos pontes que somam algo como R$ 9 bilhões.