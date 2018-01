Ante a avalanche de críticas, Maria Bonomi arrumou um defensor de sua causa questionando o conteúdo da retrospectiva dos 30 anos da Bienal. “Não tem como falar sobre Bienal sem falar sobre ela”, diz Andrea Matarazzo, herdeiro de Ciccillo Matarazzo.

Maria foi o braço direito do fundador do evento. “Jogaram a história no lixo”, critica.