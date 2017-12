Do maestro Júlio Medaglia: “O meio cultural recebeu, com muito entusiasmo, as primeiras mudanças na TV Cultura. O nome do José Roberto Walker é uma garantia de que a boa música vai ter um espaço importante na rádio e na TV”.

