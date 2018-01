Aplicativo vai ajudar eleitores a encontrar candidato ideal

O aplicativo Política na Mão promete uma ajudinha ao eleitor que está perdido entre tantos candidatos. A ferramenta trará a lista de todos os candidatos do País para as próximas eleições, com foto, breve currículo e programa de governo. O eleitor precisa responder algumas questões e, então, o aplicativo fará uma triagem para chegar aos candidatos mais alinhados ao perfil do eleitor. O responsável pela criação é o analista de sistema Giovanni D’Assumpção. O aplicativo estará disponível para download a partir do dia 18, conforme prevê o calendário eleitoral.