Aplicativo que mapeia tiroteios do Rio registra 400 casos em uma semana

O aplicativo da Anistia Internacional, Fogo Cruzado, criado para mapear casos de disparos de arma de fogo na região metropolitana do Rio, registrou em uma semana mais de 400 notificações feitas por usuários.

Além dos casos relatados de maneira colaborativa, o balanço inclui ainda dados coletados via imprensa e canais da própria polícia, como os boletins diários publicados no site da PM do Rio.

A Anistia divulgará no próximo dia 2 um relatório mensal detalhando o contexto de violência armada na cidade pré-Olímpica. A ideia é divulgar periodicamente os dados do Fogo Cruzado até dezembro.