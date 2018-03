Aplicativo da dicas personalizadas de moda a usuárias

Com foco em mulheres pragmáticas que podem até gostar de moda, mas não têm tempo para acompanhar tudo, a empresária Gabriela Saldanha criou o aplicativo Help To Dress, disponível para iPhone e Android, com lançamento marcado para amanhã. Ele pergunta às usuárias qual o tipo de corpo elas têm, se têm alguma neura e qual o estilo de vida delas – e formula sugestões de peças disponíveis no mercado. Também armazena as preferências para aprimorar as sugestões. “A mulher vai dizer como ela se veste, como ela se vê”, explica Gabriela.

