Apito final

A Câmara paulistana deve ressuscitar projeto que limita o horário de jogos em São Paulo. Há cinco anos, Kassab vetou proposta semelhante, que também proibia que as partidas durante a semana fossem além das 23h15.

O texto atual, encabeçado por Ricardo Young, do PPS, estabelece multa de R$ 200 mil para quem descumprir a lei.

Apito 2

Para conquistar apoio ao projeto, os vereadores farão, no fim do mês, uma audiência pública. Nos bastidores, há quem aposte na Fox Sports como grande aliada da proposta. Hoje, ela divide com a Globo os direitos de transmissão da Libertadores.