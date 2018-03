Bilionário chinês compra Rio Bravo e vem falar com Temer

Na quarta-feira que vem, Guo Guangchang, do Fosun Group, será recebido por Michel Temer. O empresário – dono do Club Med e do Cirque du Soleil – é dono do maior grupo privado da China e está listado entre as 30 maiores fortunas locais.

O chinês vai, entre outras, contar ao presidente em exercício que, depois de seis meses de conversas, comprou a Rio Bravo– fundada por Gustavo Franco, Paulo Bilyk e Mario Fleck –, conforme adiantou a coluna ontem no Broadcast. Os três permanecem como sócios minoritários da gestora de recursos, que administra mais de R$ 11 bilhões.

Consultada, a Rio Bravo não confirma.

Gigante 2

E, pelo que se apurou, o apetite da Fosun não fica só nisso. Essa é apenas a primeira tacada no mercado brasileiro. O valor do grupo na bolsa da China, ontem, era de US$ 13 bilhões.