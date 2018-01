Depois de comprar as operações em Mônaco e em Gibraltar do Crédit Suisse, no início do ano, por meio do Safra Sarasin, este mês foi a vez de Joseph Safra bater outro martelo: adquiriu o Bank Hapoalim, em Miami–com seus US$ 2 bilhões em depósitos. Como? Por meio do Safra de Nova York.



Apetite 2

O banco é o segundo maior banco israelense e foi eleito pela revista The Banker, do Financial Times, como o melhor em 2015.

Reforço

Alckmin e Alexandre de Moraes assinam hoje convênio de R$ 50 milhões para fortalecer a segurança e estrutura do sistema penitenciário, incluindo radiocomunicação, veículos e coletes balísticos. O pacote inclui munições, equipamentos e armamentos. Vale lembrar: em junho, o governador cedeu mil PMs para reforçar a Força Nacional nos Jogos Olímpicos.