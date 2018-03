Emergência, quinta à noite, no Galeão. Pneu do Avianca 6221 Brasília-Rio estourou na decolagem e travou o trem de pouso. De acordo com um passageiro, o avião fez o trajeto com direito a manobras violentas, na tentativa de destravar o equipamento.

No gran finale, todos com a cabeça entre os joelhos ao som de “impacto, impacto”. Já na pista, elogios à tripulação e a reclamação: “Não havia uísque ou vinho, calmantes indicados. Só água…”