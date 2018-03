Acabou a luz durante show de Chico Buarque, domingo, no HSBC. Justamente no meio da música Essa Pequena. Foram 15 minutos aguardando para que o gerador funcionasse. Chico até tentou combinar com o pianista algo acústico, mas, sem energia, o som não funcionava.

Então, levantou os braços – feito fantasma no escuro – e todo mundo aplaudiu.