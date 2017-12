Aos 85 anos, dois prêmios Jabuti para Magda Soares

Do alto de seus 85 anos, a educadora Magda Soares bate um recorde. Concorrendo ao prêmio Jabuti 2017 com seu livro Alfabetização: A Questão de Métodos, ela ganhou… em duas categorias. Mineira, titular de Educação da UFMG, ela já havia obtido o topo, no início do mês, na categoria “Educação e Pedagogia”. E ontem, faturou o premio de Não Ficção, derrotando outros 14 títulos.

Jaime Pinsky, historiador e diretor da editora Contexto, que publicou a obra, comemorou o feito: “Mais que educadora, Magda é militante e defensora ferrenha da educação há mais de seis décadas”