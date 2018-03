Ao sugo e basilico

Dorinha Zarzur resolveu montar, em seu Hotel Regent Park, na Oscar Freire, um restaurante de culinária italiana. Foi ao mercado e escolheu Pier Paolo Picchi. “Estávamos atrás de um chef diferente para assumir a cozinha de nosso novo espaço no hotel e, coincidentemente, o PP estava saindo de seu antigo endereço, que também se chamava Picchi”, conta Dorinha. “Nosso forte é a cozinha mediterrânea italiana. No menu, servimos muitos peixes, crus principalmente, carpaccio, massas frescas feitas aqui e pães com fermentação natural também produzidos aqui”, explica o chef. Um detalhe charmoso é a horta que fica atrás do restaurante, onde o cozinheiro colhe ervas e temperos para seus pratos.

