Para fortalecer o PSDB na Região Metropolitana, tradicional reduto do PT, os tucanos vão filiar nos próximos dias o prefeito de Diadema, Lauro Michels,que hoje está no PV, e o ex-prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio, do PTB.

Michels concorrerá à reeleição e Auricchio tentará retornar à prefeitura em 2016.

Ataque 2

E, em meio às manifestações contra Dilma, o PSDB decidiu agilizar as filiações. A partir de agora, é só entrar no site e se cadastrar online.