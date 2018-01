Anvisa informa: quem já tomou vacina contra febre amarela não terá que tomar outra

Confusão na praça. A Anvisa informa que quem tomou vacina contra febre amarela uma vez na vida não terá que tomar outra – uma decisão do Ministério que segue normas da Organização Mundial da Saúde. Vale mesmo no caso de viagem para o exterior. “Nem precisa revalidar seu certificado”, assegura a assessoria da agência: pode-se levar o que já esta vencido.

Entretanto, pelo que a coluna apurou, ao viajar o passageiro depende do ok de cada companhia aérea… e algumas não estão autorizando. É no embarque que o viajante tem que apresentar o certificado. Voos para Colômbia e Costa Rica, por exemplo, estão dando certo trabalho.

Por que não só

trocar o certificado?

Por que não trocar o certificado vencido e pronto? Porque há um acúmulo de pedidos e burocracia na operacionalização da medida.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pelo menos duas pessoas conhecidas da coluna tiveram que repetir a dose de vacina por recomendação de suas agências de turismo.

Leia mais notas da coluna:

+ Defensores públicos federais gastam R$ 41 mil em auxílio-moradia

+ MPSP monta sua primeira exposição de arte