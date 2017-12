Antonela Frugiuele inaugura nova loja da Pynablu nos Jardins

Antonela Frugiuele comemora nova fase de sua marca, a Pynablu – conhecida por valorizar o corpo da mulher com transparências e recortes estratégicos, como os que a estilista está usando na foto.

Antonela – que mantém seu showroom no Prédio das Heras, no Itaim – acaba de inaugurar sua primeira loja nos Jardins. Com projeto assinado pela Suite Arquitetos, ela transformou o local em um espaço para receber. “Mantive o jardim que se encontrava atrás da propriedade, que pretendo usar para eventos especiais e dediquei uma ala para atender noivas”.

Costureira desde cedo – lê-se 2002 – começou desenvolvendo modelos para amigas. “Sempre imprimi minha marca, que valoriza a silhueta, acabamentos e detalhes que fogem do comum”, explica a moça, que passou pelo estilo da Daslu e Thelure e fez curso de Fashion Designer em Milão antes de seguir carreira solo.