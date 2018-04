Durante a cerimônia de entrega da obra Imperador D. Pedro II em Traje de Gala à Pinacoteca, anteontem, o príncipe João Henrique falou da preocupação de D. Pedro II com as instituições.

E citou uma frase do imperador, atualíssima: “É muito prejudicial ao serviço da nação a mudança repentina de ministros”, que resulta “em um dos nossos grandes males, a falta de responsabilidade efetiva”.