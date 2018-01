Os importadores de carros repararam. Em 2011, do volume de remessas de lucros para o exterior, 19% foram feitas por montadoras estrangeiras no Brasil. Nada menos que US$ 5,6 bilhões – 36% a mais do total enviado em 2010.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.