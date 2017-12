Roberta Márquez, primeira bailarina do Royal Ballet de Londres, se preparando para O Quebra Nozes. Abaixo ela divide a cena com o namorado Arionel Vargas. No ensaio do espetáculo que estreou ontem, no Teatro Abril.

