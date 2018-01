Músicos que se apresentam, hoje e amanhã, no Popload Festival, caíram na balada nos últimos dias. O norueguês Sondre Lerche foi testar o samba no pé no Ó do Borogodó e Brit Daniel, do Spoon, foi com a cantora Lovefoxxx a uma festa na casa do fotógrafo Felipe Morozini.

Exigências nos camarins? Só Iggy Pop, que chamou a atenção por ser exigente com… vinhos.