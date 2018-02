Para costurar a candidatura de Andrea Matarazzo à Prefeitura, FHC, Serra e Jutahy Magalhães almoçaram domingo na casa do pré-candidato do PSDB. Consta que a conversa girou em torno da forma das prévias do partido

