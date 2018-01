Grupo de empresários brasileiros se prepara para visitar o Sudão no fim do mês. Mais precisamente, a Feira Internacional de Cartum. Missão? Aumentar, já em 2014, o volume de exportações para o país – hoje em US$ 51 milhões. Espaço há: o Sudão importou, em 2012, mais de US$ 7,2 bilhões.

Iniciativa da Câmara de Comércio Árabe Brasileira.