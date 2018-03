A Cosac Naify fecha o ano com chave de ouro. Além de editar o Nobel de Literatura do ano – Jean-Marie Le Clézio -, a editora venceu três categorias do Prêmio Fernando Pini de Excelência Gráfica.



Em “livro de texto”, com Moby Dick. Em “livro infantil”, com Lampião e Lancelote. E uma das Coleções de Moda Brasileira venceu na categoria “livro ilustrado”.

