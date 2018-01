Anitta está entre as cantoras que vão participar do Feliz Natal Brasil – novo projeto de Vildomar Batista. A ideia é trazer personalidades para interpretar – acompanhados de orquestra e coral – canções de Natal em um show no Allianz Parque.

Neymar também está cotado.

Leia mais notas na coluna:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Ronaldo terá camarote para 2 mil na Marquês de Sapucaí

+ Raí se forma em administração esportiva em Nyon