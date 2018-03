Estudo inédito liderado por Stênio de Cássio Zequi, do Hospital A.C. Camargo, levantou um dado no mínimo curioso: sexo com animais pode dobrar a incidência de câncer… de pênis.

A pesquisa envolveu mais de 400 brasileiros que vivem em zonas rurais no Brasil. E será publicada na próxima edição da Journal of Sexual Medicine, prestigiada revista da área.