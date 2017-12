Andrea Matarazzo deixa o PSDB

Andrea Matarazzo decidiu deixar o PSDB. O anúncio foi feito nesta sexta-feira depois de passar a manhã conversando com Fernando Henrique Cardoso. Ele disputava com João Dória as prévias do partido para a vaga de candidato à Prefeitura de SP.

Ontem, a Executiva Estadual do PSDB reverteu uma decisão tomada na quarta-feira pelo diretório municipal da sigla, que adiava a data das prévias. Sendo assim, o 2.º turno aconteceria no domingo, 20. Logo após a decisão da direção estadual, Matarazzo publicou nota dizendo que iria estudar com seus aliados que medida tomar diante dos últimos acontecimentos.

A intenção do vereador, segundo interlocutores, seria a de não se candidatar à prefeito em outra legenda. \MARINA GAMA CUBAS