Andrea Colli e Vivi Ferreira inauguram nova marca de joias

Andrea Colli e Vivi Ferreira são sócias de longa data. Elas fundaram, junto com uma terceira sócia, a joalheria Studio Cocoon, que foi fechada há cinco meses. Após esse hiato, a dupla acaba de inaugurar nova marca – a Andrea Colli Gem – e novo espaço, carinhosamente chamado de Solar, no Itaim. “A palavra solar nos remete a ideia de reluzente, iluminado e de uma sonoridade límpida e vibrante. Essa é nossa ideologia”, conta Andrea. O projeto da nova loja é assinado pela arquiteta Maria Barros. “Pensamos em proporcionar uma experiência além das joias para nossas clientes, que poderão estar em contato direto com o atelier de criação”, explica a designer, que se inspirou no trabalho do artista plástico Walmor Corrêa para compor sua primeira coleção. “O trabalho Eletrocardiograma de Uma Sereia, que foi pensando na questão biológica e anatômica dessa figura, foi o ponto de partida para a minha criação.”

