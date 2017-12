André Esteves está de volta ao BTG Pactual. Em nota que será distribuída ao mercado, a instituição afirma: “É com imenso prazer que anunciamos que André Esteves volta a integrar o partnership do BTG Pactual como senior partner, com foco nas questões do próprio partnership, aconselhando o banco em temas estratégicos e apoiando o desenvolvimento de suas atividades e operações”.

O texto esclarece ainda: ‘Não haverá nenhuma mudança na governança corporativa do BTG Pactual. O modelo atual atende bem às necessidades do banco. Consequentemente, Persio ARida continuará como presidente do Conselho de Administração, Huw Jenkins como vice-presidente do Conselho de Administração, Claudio Galeazzi e Mark Maletz como conselheiros independentes e Marcelo Kalim e Roberto Sallouti como co-CEOs.

E conclui: “Da mesma forma, o controle do banco não sofrerá nenhuma alteração, mantrndo-se a G7 Holding (que não inclui André Esteves) como seu controlador, com os mesmos sete sócios informados anteriormente”.