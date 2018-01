‘Andar de cima’

Entre as possibilidades em estudo por Joaquim Levy para ajudar no ajuste fiscal, está a extinção de incentivo fiscal criado em 1995 com a finalidade de impulsionar o mercado de ações – batizado de Juros sobre Capital Próprio. Trata-se de uma forma diferenciada, e complexa, de distribuir lucros. A outra maneira é por meio do pagamento de dividendos.

Isso atingiria em cheio as maiores empresas e bancos de capital aberto no País. A Receita Federal já tentou muitas vezes acabar com este beneficio, sem sucesso.

De cima 2

Segundo cálculos de especialistas, se o JCP não existisse, o Tesouro teria recolhido, em 2014, algo como R$ 14 bilhões a mais.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Defensores da medida dizem que se aprovada, ela minimizaria críticas segundo as quais o ajuste estaria atingindo, em maior escala, o chamado “andar de baixo”.