O Grupo Allard e mais a WWI estão dando continuidade ao projeto que transforma o ex-Hospital Matarazzo, no centro de SP, em um complexo sofisticado projetado por Philippe Starck. Segundo se apurou na Previ, dona do imóvel, o fundo recebeu 50% do devido esta semana e a outra metade entra nos cofres antes do fim de julho.

