Anastasia faz hora extra para garantir parecer de Dilma na terça

Apesar dos dois dias extras dados a Dilma Rousseff, durante a semana, para entregar sua defesa, o relator da comissão do impeachment do Senado, Antonio Anastasia, fincou pé: vai fazer esforço extra no fim de semana para recuperar tempo e entregar, na terça-feira — como previsto originalmente — o seu parecer sobre o caso. Falta ler, no fim de semana, o pacote de alegações e documentos entregues pela defesa da presidente.

Para garantir os prazos, o relator bateu um recorde de leituras nas últimas semanas. Conferiu e anotou cerca de 80 documentos passados por senadores, pelo Banco do Brasil, pela Caixa, BNDES, Banco Central e ministérios da Fazenda e do Planejamento.

Alguns deles com cerca de 6.000 páginas.