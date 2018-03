Anacã Cia. de Dança apresenta espetáculo com coreografias de Edy Wilson e Ismael Ivo

Ana Diniz, ao centro, sempre foi apaixonada por dança. “Comecei aos quatro anos de idade”, conta. Mas foi só em 2010 que teve a ideia de montar a Anacã, companhia de dança e o Estúdio Anacã –que oferece diferentes tipos de aulas. Agora, após temporada na Europa com o projeto Biblioteca do Corpo, a companhia se apresenta dias 21 e 22 de outubro com duas coreografias: Eternos, de Edy Wilson ( a esquerda na foto ) e Oxygen, de Ismael Ivo (a direita). A de Ivo fez parte recentemente da apresentação no ImpulsTanz – Festival Internacional de Dança de Viena. Foi ali que bailarinos brasileiros passaram por workshop com os maiores nomes da dança no mundo.

