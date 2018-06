Boomers, um projeto para mulheres ‘maduras e jovens’

De olho no lifestyle das mulheres nascidas até 1965, como ela, Ana Maria Carvalho Pinto (ao centro) se juntou ao It Brands, das sócias Luciana Giannella e Eva Bichucher, para criar o projeto Boomers – “mulheres que vivem a maturidade de forma jovem, ativa, curiosa e feliz”, explica Ana.

O evento inaugural, só para convidadas, será dia 12 de junho, na Casa Rosa Amarela, ateliê do fotógrafo Fabiano Al Makul, nos Jardins. “Será um dia de vivências dinâmicas e sensoriais que levarão à reflexão saudável de várias formas do conhecimento.”

Além do trio, vão participar da ação: Marcia de Luca, RG Nutri, Cinema na Mesa, FikaConversas, Domingos Meirelles, do Gin Club, George Freire e experiências com a Phyto Brasil. “Afinal tudo é possível em qualquer idade.”