Ana Hickmann abre sua primeira loja em São Paulo

Ana Hickmann está expandindo seus negócios. A apresentadora inaugura, hoje, sua primeira loja no shopping Eldorado. Além das peças da coleção de verão de sua marca de moda feminina, a loja também terá as linhas de bolsas, jeans, óculos, calçados e cosméticos assinadas por Ana. A empresária – que pretende ainda investir no modelo de franquias e estima abrir em torno de 10 lojas em 2017 – conversou com a coluna.

Por que abrir lojas próprias nesse momento? Estou ciente da atual situação econômica do país, mas também sei que a crise oferece algumas oportunidades que não teríamos em outras épocas. Por esse motivo resolvi montar mais 3 lojas próprias e também para servir de base para meu projeto de franquia que já começou.

A crise não é um empecilho para a expansão? Claro que me faz pensar e calcular ainda mais os riscos, mas acredito muito no meu projeto e quero aproveitar as boas oportunidades que estão aparecendo.



Qual é seu plano de negócio para os próximos anos? Queremos ter até 40 lojas entre próprias e Franquias até 2020 em território Nacional e a partir de 2018 iniciar a operação com um parceiro na Europa.

Como pretende se comunicar com as suas consumidoras? Minha rede social, o programa Hoje em Dia (que é uma grande vitrine), uma assessoria de imprensa presente com os veículos de moda, mídia espontânea e o principal, o meu relacionamento diário com as mulheres que frequentam as minhas lojas (sim, eu passo por elas o tempo todo – basta checar a minha rede social!)/ MARILIA NEUSTEIN