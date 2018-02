Maria Rita teve pequeno “branco” em show fechado para a Fiat, sexta, no Grant Hyatt. Com repertório em homenagem à mãe, Elis Regina, simplesmente se esqueceu da letra de Se Eu Quiser Falar Com Deus, de Gilberto Gil.

Tentou, tentou… e nada. Mas ganhou aval do público – que “permitiu” que ela pulasse a música.

Amnésia 2

E a cantora não quis posar para foto com Cledorvino Belini antes de entrar em cena. Afirmou que só o receberia 40 minutos após o fim do espetáculo.

Mas o presidente da Fiat preferiu não esperar.