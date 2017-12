Amigos de João Paulo Cunha querem reunir 300 em festa de boas-vindas

Se no mês passado amigos do ex-deputado petista João Paulo Cunha – condenado no julgamento no mensalão — chegaram a planejar que a festa boas-vindas seria discreta, na casa do petista, em Osasco, desta vez a comemoração é mais ambiciosa. O grupo está distribuindo convites intitulado de “Encontro de companheiros e amigos de João Paulo” com o endereço de um espaço de eventos com capacidade para 300 pessoas.

No mês passado, o grupo – composto pela vereadora Mazé Favarão e o deputado Valmir Prascidelli , entre outros –, chegou a cogitar que o encontro ocorresse em uma churrascaria em Osasco, mas, temendo represarias pública, havia decidido por algo mais discreto. Com a demora do perdão concedido pelo STF e os últimos acontecimento envolvendo o ex-presidente Lula — condução coercitiva e pedido de prisão –, optaram desta vez por uma comemoração maior.

Além de informar data e o local das boas-vindas, o convite reforça o ato que está sendo promovido pelo PT e movimentos sociais em oposição ao impeachment da presidente Dilma, marcados para o dia 18.

João Paulo Cunha foi condenado em 2012 pelo Supremo a 6 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de peculato e corrupção passiva. Ele cumpriu um ano e 20 dias da pena em regime semiaberto e mais um ano e 20 dias em regime domiciliar. Na semana passada ele recebeu o perdão do plenário da corte do STF.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O indulto natalino é um benefício concedido a presos do País desde que eles se enquadrem em pré-requisitos específicos. Os condenados devem ter sido submetidos a penas inferiores a oito anos, não podem ser reincidentes e devem, na data da publicação do decreto, ter cumprido um terço da punição.