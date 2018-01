Não é segredo, entre os mais próximos, que estão estremecidas as relações entre Edinho Silva, tesoureiro da campanha de Dilma, e Aloizio Mercadante. Tido como homem de confiança do ministro, o ex-deputado, ao que se comenta, não gostou de ouvir que ele teria rifado seu nome do ministério e da presidência da Autoridade Pública Olímpica.

Magoado – é o que se diz –, Edinho voltou à carreira acadêmica e não quer nem ouvir falar do velho amigo.