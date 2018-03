Amigas organizam retiros com foco em autoconhecimento

Foi depois de passar um fim de semana na Fazenda Gaia, em São Francisco Xavier, que Andrea Mendonça e Carolina Freixo, amigas de longa data, decidiram que tinham um novo propósito na vida. “Nasceu a vontade mútua de compartilhar a experiência positiva que tivemos de conexão pessoal e com a natureza. Entendemos que, a partir desse contato, fazemos melhores escolhas”. Assim começou o Conexão Natural – projeto no qual a dupla organiza retiros com foco em autoconhecimento, bem-estar e saúde, no qual proporcionam aos grupos diversas terapias e meditações. Além do sudeste a dupla organiza, em setembro, um retiro na Bahia – mais precisamente, na Península de Maraú.

